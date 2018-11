Santander (SID) - Der Verkauf des spanischen Erstligisten Racing Santander an den indischen Milliardär Ahsan Ali Syed ist perfekt. Der Gründer und Vorsitzende der Investmentgesellschaft "Western Gulf Advisory" hat sein Vorhaben in die Tat umgesetzt und die Rechte am hochverschuldeten Tabellen-14. der spanischen Primera Division übernommen.

"Ich bin stolz, der neue Eigentümer von Racing Santander zu sein und freue mich auf ein langfristiges Engagement bei diesem großartigen Verein. Ich werde meine Kenntnisse und meine Finanzkraft dafür einsetzen, Racing Santander zu größtmöglichen Erfolgen in Spanien und Europa zu verhelfen", sagte Syed. Zuvor war seine Firma von den zuständigen Behörden auf Bonität und Liquidität überprüft worden.