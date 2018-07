Mainz (SID) - Bundesligist FSV Mainz 05 hat das Mittelfeldtalent Yunus Malli für die kommende Saison verpflichtet. Der 18-Jährige kommt ablösefrei von Borussia Mönchengladbachund erhält einen Lizenzspielervertrag bis 2013 mit Option bis 2015. Malli hat insgesamt 29 Jugend-Länderspiele bestritten und ist mit der U17 2009 Europameister geworden. In der aktuellen Saison hat Malli fünf Partien für die U19 der Gladbacher absolviert, bevor er in die Regionalliga-Mannschaft hochgezogen wurde und dort in elf Spielen zwei Tore erzielte.