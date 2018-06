Nizza (SID) - Der ehemalige 400-m-Hürden-Weltmeister Stephane Diagana ist in seiner französischen Heimat mit dem Fahrrad verunglückt und hat bei dem Unfall Kopfverletzungen erlitten. Der 41-Jährige kollidierte in Vence mit einem Auto und musste per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei teilte mit, dass sich Diagana in einem ernsten Zustand befinde, aber bei Bewusstsein sei.

Diagana wurde 1997 in Athen Weltmeister und beendete 2004 seine aktive Laufbahn. Den Europarekord über 400 m Hürden hält er seit 1995.