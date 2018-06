Köln (SID) - Ohne Olympiasieger Ole Bischof gehen am Wochenende in Ettlingen die deutschen Judo-Meisterschaften über die Bühne. Der Reutlinger verzichtet wie im Vorjahr auf den Start bei den Titelkämpfen: "Es geht für mich in dieser Saison vor allem um Weltranglisten-Punkte im Hinblick auf die Olympia-Qualifikation, zudem war ich lange verletzt - da muss ich in Sachen Wettkampfplanung Prioritäten setzen", sagt Bischof, der seinen nächsten Start beim Grand-Slam-Turnier in Paris (5./6. Februar) plant.

Bis auf den 31-Jährigen gehen in der Ettlinger Albgauhalle alle Asse des Deutschen Judo-Bundes (DJB) an den Start, darunter Vizeweltmeister Andreas Tölzer (Mönchengladbach) und die Weltranglistendritte Claudia Malzahn (Halle an der Saale).

"Für unsere Top-Athleten geht es vor allem darum, sich für die kommenden internationalen Aufgaben einzukämpfen", sagt DJV-Sportdirektor Manfred Birod. Für den Verzicht von Aushängeschild Bischof hat Birod Verständnis: "Olympia hat eben schon jetzt Vorrang."