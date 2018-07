Köln (SID) - Der 19. Spieltag der Fußball-Bundesliga wird mit sechs Begegnungen fortgesetzt. Ab 15.30 Uhr tritt der überlegene Spitzenreiter Borussia Dortmund gegen den VfB Stuttgart an, Verfolger Hannover 96 spielt gegen Schalke 04. Bayern München setzt seinen Kampf um einen Champions-League-Platz im Heimspiel gegen Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern fort, der FSV Mainz 05 trifft auf den VfL Wolfsburg, der SC Freiburg erwartet den 1. FC Nürnberg. Ab 18.30 Uhr kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen dem 1. FC Köln und Werder Bremen.

In der 2. Fußball-Bundesliga ist Schlusslicht Arminia Bielefeld ab 13.00 Uhr bei Energie Cottbus gefordert. Zeitgleich kommt es zum Duell zwischen Alemannia Aachen und dem Karlsruher SC.

Bei der Handball-Weltmeisterschaft in Schweden steht für die deutsche Mannschaft ab 18.30 Uhr das erste Hauptrundenspiel auf dem Programm. In Jönköping tritt die Auswahl des Deutschen Handball-Bundes gegen Island an, das alle fünf Vorrundenspiele gewonnen hat.

In Zakopane treten die Skispringer zu einem weiteren Weltcup an. Ab 16.30 Uhr ist Severin Freund nach seinem dritten Platz vom Freitag der deutsche Springer mit den besten Aussichten.