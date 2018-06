Turin (SID) - Der ehemalige Welttorhüter Gianluigi Buffon will seine Karriere beim italienischen Rekordmeister Juventus Turin beenden. "Ich wünsche mir, dass ich meine Laufbahn hier abschließen kann", sagte der 32-Jährige italienischen Medien. Er dementierte damit zugleich Gerüchte, nach denen er zum AC Mailand oder zu Manchester United wechseln könnte.

Erst vor zehn Tagen hatte Buffon sein Comeback nach einem halben Jahr Pause wegen einer Bandscheibenoperation gegeben. In den vergangenen Monaten war er von Marco Storari ersetzt worden. Buffon war bei Italiens WM-Auftaktspiel in Südafrika gegen Paraguay wegen eines Bandscheibenvorfalls ausgewechselt worden. Anfang Juli wurde er dann am Rücken operiert.