Winterberg (SID) - Thomas Florschütz fiel seinem Anschieber Kevin Kuske um den Hals, Bundestrainer Christoph Langen spendete anerkennend Applaus: Der Olympiazweite fuhr in Winterberg zum ersten EM-Silber seiner Karriere im Zweierbob. Dabei lag der lange verletzte Sachse nach dem ersten Durchgang sogar noch vor dem neuen Europameister Alexander Subkow in Führung, ein Fehler im zweiten Lauf kostete ihn jedoch den goldenen Triumph.

"Wir haben Silber geholt und brauchen uns nicht zu grämen. Der zweite Lauf war nicht optimal", sagte Florschütz. Dem 32-Jährigen fehlten 0,14 Sekunden auf den Russen Subkow, Karl Angerer aus Königssee komplettierte als Dritter das starke deutsche Ergebnis. Manuel Machata patzte allerdings in beiden Läufen und wurde hinter Titelverteidiger Beat Hefti aus der Schweiz nur Fünfter.

Titel-Ambitionen bei der WM

Florschütz war erst am vergangenen Wochenende in Igls in den Weltcup zurückgekehrt und auf Anhieb Vierter geworden. Bei der am 14. Februar in Königssee beginnenden WM ist das Ziel klar. "Wir haben beide hohe Ambitionen. Es geht auf den Titel hinaus", sagte Anschieber Kuske.

Der Hüne aus Potsdam hat bereits mit Andre Lange mehrere WM- und Olympiamedaillen gewonnen, nun gedenkt er seine Trophäensammlung mit Florschütz zu erweitern. "Wir hatten im Sommer wenig Zeit zu trainieren und haben deshalb noch Reserven. Aber bis zur WM haben wir das im Griff", sagte Kuske.

Konditionelle Rückstände bei Florschütz

Pilot Florschütz musste sich im November einer Bandscheiben-Operation unterziehen und verpasste dadurch die ersten vier Weltcups der Saison in Übersee. "Das Bobfahren verlernt man nicht, es fehlt aber an der Athletik. Aber die kommt langsam", meinte der 32-Jährige.