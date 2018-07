Inhalt Seite 1 — Nürnberg holt Punkt trotz Rückstand Seite 2 Auf einer Seite lesen

Freiburg (SID) - Der 1. FC Nürnberg hat den Schwung aus dem DFB-Pokal zumindest teilweise mit in die Bundesliga gebracht und einen wichtigen Punkt im Kampf gegen den Abstieg geholt. Drei Tage nach dem Einzug ins Pokal-Viertelfinale kamen die Franken am 19. Spieltag trotz eines Rückstands zu einem 1:1 (0:1) beim stark ersatzgeschwächten SC Freiburg.

Freiburgs Trainer Robin Dutt konnte mit diesem Ergebnis auch gut leben: "Dafür, dass so viele gefehlt haben, hat es die Mannsschaft in der ersten Hälfte gut gemacht. Der Spielaufbau hat funktioniert, nur der letzte Querpass hat nicht geklappt. Am Ende ist das Unentschieden gerecht."

Julian Schieber (56.) erzielte den Treffer für den Club, der seit sechs Jahren auf einen Sieg in Freiburg wartet. Johannes Flum hatte die Freiburger in Führung gebracht (32.) und das 500. Bundesliga-Tor des SC erzielt. Die Breisgauer, die neben Toptorjäger Papiss Cisse (Muskelfaserriss) auf zehn weitere Profis verzichten mussten, sind seit mittlerweile fünf Spielen ungeschlagen.

Neuzugang Jendrisek ersetzt Cisse

Die 20.000 Zuschauer sahen in der Anfangsphase ein zerfahrenes Spiel. Die Profis auf beiden Seiten leisteten sich zahlreiche Fehler im Offensivspiel, die Abwehrreihen hatten keine große Mühe. Bei den Freiburgern machte sich das Fehlen Cisses bemerkbar. Der Senegalese wurde von Neuzugang Erik Jendrisek ersetzt. Der slowakische Nationalstürmer war unter der Woche vom Vizemeister Schalke 04 nach Freiburg gewechselt. Jendrisek agierte zunächst unauffällig.

Der Slowake war allerdings nicht der Einzige, der sich nicht in Szene setzen konnten. Beide Teams zeigten eine schwache Leistung. Erst in der 18. Minute erarbeiteten sich die Gäste, die ohne Mike Frantz (Muskelfaserriss), Ilkay Gündogan (Mittelfußquetschung) und Albert Bunjaku (Reha) auskommen mussten, die erste Chance der Partie. Der Kopfball von Innenverteidiger Philipp Wollscheid ging allerdings über das Tor. Die Freiburger brachten in der Offensive nahezu gar nichts zustande.

Freiburg übernimmt das Kommando