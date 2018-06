Inhalt Seite 1 — Desolate Bremer stecken im Abstiegskampf Seite 2 Auf einer Seite lesen

Köln (SID) - Nach einer desolaten Vorstellung steckt Werder Bremen endgültig im Abstiegskampf der Bundesliga. Beim 1. FC Köln kassierte der langjährige Champions-League-Stammgast eine hochverdiente 0:3 (0:2)-Niederlage und hat vor den Sonntagsspielen nur noch vier Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz.

Die Kölner verließen diesen zumindest bis Sonntag und feierten ihren höchsten Saisonsieg. Die im Winter durch vier Neuzugänge ergänzten Rheinländer wirken wesentlich stärker und homogener als in der Hinrunde und haben in dieser Form realistische Chancen auf den Klassenerhalt. Nationalstürmer Lukas Podolski brachte den FC früh in Führung (7.) und setzte auch den Schlusspunkt (84.), es waren seine Saisontore Nummer 6 und 7. Adam Matuschyk erzielte das 2:0 (33.).

"Wir haben unseren Augen nicht getraut, was sich da von der ersten Minute an abgespielt hat", sagte Werder-Sportdirektor Klaus Allofs und fand deutliche Worte: "Von der Nummer eins bis zur Nummer elf war das überhaupt nichts. Wenn man nicht dagegenhält, wird man so abgefertigt wie wir. Die Realität ist, dass wir im Moment ganz schlechten Fußball spielen und einige ganz weit von ihrer Form entfernt sind." FC-Trainer Frank Schaefer war zufrieden: "Wir haben sehr, sehr kompakt gespielt und es immer wieder geschafft, den Gegner unter Druck zu setzen."

Vor 45.100 Zuschauern im Kölner WM-Stadion boten die Bremer eine unterirdisch schlechte erste Halbzeit und spielten wie ein Absteiger. Ohne Spielwitz, Struktur und Kampfgeist lagen die Hanseaten völlig verdient zurück. Dabei waren die Gastgeber - unter anderem nach zahlreichen Fällen von Schweinegrippe - vor allem in der Defensive von Personalsorgen geplagt. So musste der Ex-Hoffenheimer Christian Eichner bei seinem Heimdebüt im FC-Trikot als etatmäßiger Außenverteidiger in der Zentrale aushelfen. Doch die Defensive des FC war zunächst auch gar nicht gefordert, bis zur Pause schossen die Bremer nicht einmal auf das Kölner Tor.

Die Gastgeber, bei denen in Torhüter Michael Rensing, Eichner und dem starken Polen Slawomir Peszko drei Winter-Zugänge in der Startformation standen, wirkten dagegen deutlich strukturierter und vor allem engagierter. Podolskis Führungstreffer resultierte aus einem sehenswerten Angriff über Peszko und Fabrice Ehret.

Werder-Coach Thomas Schaaf wirkte schon nach diesem Gegentor schockiert und saß minutenlang wie versteinert auf der Bank. Schon nach 38 Minuten wechselte er erstmals - Nationalspieler Marko Marin kam für Felix Kroos -, da stand es nach einem anfängerhaften Abwehrverhalten schon 0:2. Petri Pasanen rutschte weg, Kapitän Torsten Frings ließ sich mit einer einfachen Körpertäuschung von Matuschyk verladen, Tim Wiese war chancenlos.

Die Kölner merkten nun, wie angeschlagen die Bremer waren, und drängten noch vor der Pause vergeblich auf das dritte Tor. Doch auch in der zweiten Halbzeit blieb das große Aufbäumen bei den Bremern aus. Köln hatte die Partie weiter fest im Griff. Schaaf versuchte es erneut mit einem Wechsel und brachte Winter-Zugang Denni Avdic für den aufreizend lustlosen Marko Arnautovic (56.).