Köln (SID) - In den Sonntagsbegegnungen des 19. Spieltags der Fußball-Bundesliga empfängt Schlusslicht Borussia Mönchengladbach den rheinischen Rivalen Bayer Leverkusen (15.30 Uhr), 1899 Hoffenheim hat den FC St. Pauli zu Gast (17.30 Uhr).

Im Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga trifft Hertha BSC Berlin auf Fortuna Düsseldorf, die SpVgg Greuther Fürth spielt gegen Union Berlin. Im dritten Spiel bekommt es der FSV Frankfurt mit Rot-Weiß Oberhausen zu tun (Anstoß jeweils 13.30 Uhr).

Im alpinen Ski-Weltcup treten die Männer zum traditionsreichen Slalom in Kitzbühel an (10.15/13.30 Uhr). Die Frauen tragen in Cortina d'Ampezzo wie am Freitag einen Super-G aus (11.30 Uhr).

Biathlon-Weltcup-Finale in Antholz

Mit zwei Rennen wird der Biathlon-Weltcup im Südtiroler Antholz abgeschlossen. Um 12.30 Uhr steht der Massenstart der Frauen an, ehe die Männer-Staffeln auf die Strecke gehen (14.30 Uhr).

Im polnischen Zakopane bestreiten die Skispringer eine dritte Einzelkonkurrenz. Der erste Durchgang beginnt um 14.45 Uhr.

Schlusstag der Bob-EM