Köln (SID) - Eishockey-Nationalspieler Christian Ehrhoff und die Vancouver Cancucks sind in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL weiter auf der Suche nach der Konstanz des Vorjahres. Im kanadischen Duell unterlag der Tabellenführer der Western Conference den Calgary Flames vor eigenem Publikum mit 3:4 nach Penaltyschießen. Für die Cancucks war es im zwölften Spiel in diesem Jahr bereits die sechste Pleite und die zweite Niederlage nach Penaltyschießen in Serie.

Ehrhoff, der mit 33:08 Minuten auf dem Eis mehr Einsatzzeit als alle anderen Feldspieler erhielt, bereitete das zwischenzeitliche 2:2 durch Alexander Edler vor. Den Siegtreffer für die Flames erzielte Alex Tanguay. Vancouver führt im Westen weiter mit drei Punkten vor den Detroit Red Wings, die Stanley-Cup-Sieger Chicago Blackhawks in eigener Halle 1:4 unterlagen.

Seidenberg siegt mit Boston Bruins

Besser erging es Verteidiger Dennis Seidenberg und den Boston Bruins. Der Tabellenführer der Northeast Division setzte sich vor allem dank seiner Routiniers Mark Recchi und Tim Thomas bei den Colorado Avalanche mit 6:2 durch. Flügelstürmer Recchi, der am 1. Februar 43 Jahre alt wird, markierte gegen die Avalanche sein 573. NHL-Tor und steuerte zudem zwei Assists zu Bostons 27. Saisonsieg bei. Thomas, 36 Jahre alter Torhüter der Bruins, wehrte insgesamt 32 Schüsse ab.

Ein anderer Veteran wagt derweil bei Colorado ein Comeback. Der Schwede Peter Forsberg, der seine NHL-Karriere wegen chronischer Fußprobleme vor zwei Jahren beenden musste, stieg bei seinem Ex-Klub wieder ins Training ein. "Ich muss sehen, wo ich körperlich stehe, und die beste Art und Weise, um das herauszufinden, ist das Training mit NHL-Spielern", sagte Forsberg auf einer Pressekonferenz. "Ich freue mich darauf zu sehen, ob ich in dieser Liga noch spielen kann, ob ich noch gut genug bin und ob mein Fuß hält."

In seinen 13 Jahren in der NHL holte der Center mit Colorado zweimal den Stanley Cup und wurde in der Saison 2002/2003 zum MVP gewählt. Zudem ist Forsberg als Olympiasieger und Weltmeister Mitglied des exklusiven Triple Gold Club.