Fürth (SID) - Zweitligist Greuther Fürth hat dank des Jokertores vom 18-jährigen Felix Klaus den Anschluss an die Aufstiegsränge gehalten. Dem Team von Trainer Mike Büskens gelang am 19. Spieltag ein mühevoller 1:0 (0:0)-Erfolg gegen Union Berlin. Damit rangieren die "Kleeblätter" mit 34 Zählern punktgleich mit dem Tabellendritten MSV Duisburg vorerst auf dem vierten Platz. Die "Eisernen" aus Berlin verpassten es hingegen, den Abstand auf die Abstiegsplätze weiter zu vergrößern und bleiben mit 22 Punkten Zwölfter.

Büskens war nach dem Sieg erleichtert: "Wir mussten geduldig sein und das ist uns gut gelungen. Es ist wichtig, dass wir den Anschluss an die Spitzenteams halten konnten." Berlins Trainer Uwe Neuhaus war hingegen enttäuscht: "Wir bringen auswärts nicht das auf den Platz, was uns zu Hhause ausmacht."

Die Partie vor 6480 Zuschauern auf schwer bespielbarem Untergrund begann mäßig. Beide Teams hatten sichtlich Probleme mit dem Geläuf und konzentrierten sich in der Anfangsphase auf die Defensivarbeit. Erst in der 14. Minute kamen die Gastgeber das erste Mal gefährlich vor das Tor der "Eisernen". Nach einer Flanke von Nicolai Müller verpasste Edgar Prib per Kopfball die Führung nur knapp. Von den Gästen war bis dahin kaum etwas zu sehen. Erst in der 37. Minute versuchte es Berlins Macchambes Younga-Mouhani aus 15 Metern, sein Schuss verfehlte das Gehäuse von Fürth-Keeper Alexander Walke, der sein Debüt als neue Nummer eins feierte, jedoch deutlich.

Nach dem Seitenwechsel bot sich den Zuschauern das gleiche Bild. Fürth dominierte die Partie und hatte mehr Ballbesitz, gegen die dicht gestaffelte Defensive fanden die "Kleeblätter" jedoch kein Mittel. Erst ein Kopfball von Christopher Nöhte brachte erstmals wieder Gefahr vor das Tor von Unions Torhüter Jan Glinker, der Ball strich jedoch knapp über die Latte (68.). Das Tor des Tages erzielte der kurz zuvor eingewechselte Klaus mit seinem ersten Zweitligatreffer (76.). Dabei profitierte der Angreifer jedoch vom Fehler des Berliner Torhüters Glinker, der den Flachschuss nicht abwehren konnte.

Bei den Fürthern verdienten sich Kim Falkenberg und Torschütze Klaus gute Noten. Auf Seiten der Berliner, die kurz vor dem Abpfiff noch Bernd Rauw durch eine Rote Karte verloren, überzeugte Verteidiger Christian Stuff.