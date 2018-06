Inhalt Seite 1 — Bayer klettert bei Ballack-Debüt auf Platz zwei Seite 2 Auf einer Seite lesen

Mönchengladbach (SID) - Michael Ballack ist zurück auf der Bundesliga-Bühne. Nach dem 3:1 (2:0)-Erfolg von Bayer Leverkusen bei Schlusslich Borussia Mönchengladbach, mit dem die Werkself wieder den zweiten Tabellenplatz zurückeroberte, drehte sich alles um den Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, der sich nach dem Schlusspfiff in der Fankurve von den Bayer-Anhängern feiern ließ und dies sichtlich genoss. "Das war ein wunderbares Gefühl, wieder auf dem Platz zu stehen. Wenn man so lange verletzt ist und sich dann wieder ranarbeitet, will man natürlich spielen. Es war gut, bei einer 2:0-Führung reinzukommen, da ist für einen Einwechselspieler einfacher", sagte ein zufriedener Ballack nach dem Abpfiff.

Der 34-Jährige war 134 Tage nach seiner Knieverletzung in der 56. Minute eingewechselt worden und fügte sich ordentlich ins Bayer-Spiel ein, was auch Bayer-Trainer Jupp Heynckes zu einem Lob veranlasste: "Michael Ballack hat der Mannschaft sehr geholfen und souverän gespielt. Genau das habe ich erwartet." Bei Ballacks Einwechslung war die Werkself durch Tore von Michal Kadlec (37.) und Gonzalo Castro (45.) bereits auf der Siegerstraße, erneut Castro setzte in der 73. Minute den Schlusspunkt. Der Treffer zum 1:2 durch Martin Stranzl (65.) war zu wenig für die Gladbacher, die weiter auf den ersten Heimsieg gegen Leverkusen seit 1989 warten.

Entsprechende Enttäuschung herrschte auf Seiten der Gastgeber, die mit nur 13 Punkten abgeschlagen am Tabelleende stehen. "Das ist total bitter, wir hatten das 2:2 auf dem Fuß und kassieren dann durch einen Konter das dritte Tor. Jetzt müssen wir in den nächsten Spielen die Punkte holen. Wir können gegen jeden Gegner bestehen, das hat man heute gesehen", sagte Gladbachs Neuzugang Mike Hanke.

Vor 36.696 Zuschauern ebnete Bayer, das sowohl in der Hinrunde als auch im DFB-Pokal gegen Gladbach verloren hatte, vor der Pause mit zehn starken Minuten den Weg zum siebten Auswärtssieg.

Dabei hatte die Mannschaft von Heynckes, der erstmals als Gästetrainer an seiner alten Wirkungsstätte gewann, Mitte der ersten Halbzeit sogar Glück, als die Borussia in ihrer besten Phase eine Doppel-Chance nicht nutzte. Zunächst traf Marco Reus (24.) nach Flanke von Mohamadou Idrissou die Latte, ehe Nationaltorhüter Rene Adler einen Schuss von Hanke parierte (25.).

Dann jedoch nutzten die effektiven Leverkusener ihre ersten Chancen eiskalt. Zuänchst setzte Kadlec, der wie Arturo Vidal und Sami Hyypiä in die Startelf zurückgekehrt war, einen Freistoß mit viel Gefühl in den rechten Winkel (37.). Wenig später köpfte Castro nach maßgenauer Vorarbeit von Arturo Vidal den Ball aus kurzer Distanz durch die Beine von Torhüter Christofer Heimeroth (45.).

Nach dem Seitenwechsel verflachte das Spiel zunächst. Die Borussia, bei der kurz vor Spielbeginn Außenverteidiger Tobias Levels mit Magen-Darm-Problemen ausgefallen war und durch Rückkehrer Dante ersetzt werden musste, fand gegen die kompakte Abwehr der Gäste nur selten ein probates Mittel. So scheiterte Hanke in der 54. Minute aus aussichtsreicher Position an Adler.