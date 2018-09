München (SID) - Das für Dienstag angesetzte Derby in der 3. Liga zwischen Bayern München II und der SpVgg Unterhaching ist zum zweiten Mal abgesagt worden. Nach dem Wintereinbruch ist der Platz an der Grünwalder Straße unbespielbar. Das Spiel wird am 15. Februar (19.00 Uhr) nachgeholt.

Ein großes Fragezeichen steht wegen der aktuellen Wetterlage damit auch hinter den Heimspielen von Bayern II am kommenden Freitag gegen Kickers Offenbach und am 2. Februar gegen SV Babelsberg.