Heilbronn (SID) - Der ehemalige Bundestrainer Jürgen Klinsmann schließt ein Comeback in der Bundesliga nicht aus. "Wenn die richtige Konstellation kommt, wenn man menschlich und in der Denkweise zusammenpasst, dann kann es sicherlich wieder eine tolle Aufgabe werden", sagte der frühere Coach von Bayern München in einem Interview mit der Heilbronner Stimme.

Zugleich betonte der Weltmeister von 1990, der die deutsche Nationalmannschaft bei der Heim-WM 2006 auf den dritten Platz geführt hatte, dass er das Glück habe, nicht auf das nächste Projekt aufspringen zu müssen: "Es gab schon viele Anfragen. Wenn es nicht 100-prozentig passt, brauche ich es aber nicht zu machen." Zudem gehe es ihm nicht darum, es sich oder anderen zu beweisen: "Das wäre ein völlig falscher Ansatz. Es geht darum, was einen erfüllt."

Der 46-Jährige ergänzte: "Ausschließen kann man im Fußball gar nichts. Aber im Moment geht es uns in Kalifornien echt gut und wir sind mit vielen Dingen ausgefüllt." Er habe mit seiner Familien beschlossen, "unser Leben nach dem Erlebnis bei Bayern zu normalisieren und nach Kalifornien zurückzukehren. Daher wäre es falsch gewesen, jetzt wieder zurückzukommen", sagte er angesprochen auf ein mögliches Engagement bei 1899 Hoffenheim nach dem Rücktritt von Ralf Rangnick zu Beginn des Jahres.

Klinsmann, der als Trainer bei Bayer München nach nicht mal einer Spielzeit im Frühjahr 2009 entlassen worden war, lebt mit seiner Familie in Kalifornien und ist unter anderem Berater des FC Toronto.