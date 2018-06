Jönköping (SID) - Bundestrainer Heiner Brand war ratlos, Kapitän Pascal Hens sprachlos, und Regisseur Michael Kraus fassungslos: Bei den deutschen Handballern hat nach dem kollektiven WM-Aussetzer von Jönköping das große Zittern um die Olympischen Spiele 2012 begonnen: "Die Einstellung hat von hinten bis vorne nicht gestimmt. So funktioniert das nicht", sagte Kraus nach der bitteren 25:27 (12:10)-Niederlage gegen den EM-14. Ungarn.

Im abschließenden Hauptrundenspiel am Dienstag gegen Norwegen (16.15 Uhr/live im ZDF) muss die deutsche Mannschaft gewinnen, um ihre Chance auf die Teilnahme an den Sommerspielen in nächsten Jahr in London zu wahren. Mindestens der siebte WM-Platz muss erreicht werden, um am olympischen Qualifikationsturnier im April 2012 teilnehmen zu können.

DHB-Team verpasst Spiel um Rang fünf

Das Spiel um Rang fünf hat die Brand-Sieben durch die erste Niederlage gegen Ungarn seit fünf Jahren bereits verpasst. "Wir hatten alles in der eigenen Hand und verspielen es wieder", monierte der starke Torhüter Johannes Bitter, der als einziger überzeugte.

Vor 2500 Zuschauern in der Kinnarps Arena konnten auch Lars Kaufmann (5/FA Göppingen), Holger Glandorf (4/TBV Lemgo) und Michael Kraus (4/2/HSV Hamburg) als beste deutsche Werfer die 15. Niederlage im 54. Duell mit den Magyaren nicht verhindern. "Es fehlte die Frische. Im Angriff war keine Bewegung, da waren viele Zufallsprodukte dabei. Wir hatten Aussetzer, es schmerzt", sagte Brand, während Linksaußen Dominik Klein feststellte: "Wir hatten keinen klaren Kopf."

Zwei Tage nach dem überzeugenden Sieg gegen den Olympiazweiten Island (27:24) fand die DHB-Mannschaft über weite Strecken kein Mittel gegen die robuste 6:0-Deckung der Ungarn. Besonders Hens und Kraus wirkten im Rückraum ideenlos und konnten dem deutschen Spiel kaum Impulse geben. Zudem leistete sich der Favorit viele technische Fehler und vergab glasklare Chancen en masse.

Bitter zeigt starke Leistung