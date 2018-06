Inhalt Seite 1 — Petkovic chancenlos, Halbfinale verpasst Seite 2 Auf einer Seite lesen

Melbourne (SID) - Andrea Petkovic hat den Einzug ins Halbfinale der Australian Open in Melbourne verpasst. Die Darmstädterin unterlag am Dienstagmorgen der Weltranglisten-Elften Li Na aus China glatt mit 2:6, 4:6. Petkovic konnte in dem Match zu ungewohnt früher Stunde um 11.00 Uhr Ortszeit nie an die Leistung ihres Achtelfinal-Erfolges gegen Maria Scharapowa anknüpfen und muss damit weiter auf die erste Halbfinal-Teilnahme bei einem Grand-Slam-Turnier warten.

"Ich habe nicht so gut wie zuletzt gespielt", sagte Petkovic, "dennoch war das eine tolle Erfahrung, von der ich jede Minute genossen habe." Li bieb auch in ihrem zehnten Match in diesem Jahr ungeschlagen, nachdem sie bereits das Vorbereitungsturnier in Sydney gewonnen hatte.

Die 28-jährige Chinesin zog ohne Satzverlust ins Halbfinale ein, das sie bereits im Vorjahr erreicht hatte. Für Petkovic ist die Li in dieser Verfassung Turnierfavoritin. "Manchmal hat man während eines Matches den Eindruck, dass jemand wirklich stark ist", sagte die Darmstädterin, "man spürt das Selbstvertrauen und so eine Aura."

Petkovic mit frühem Break

Die so Gelobte blieb asiatisch zurückhaltend. "Ich habe heute sehr gut gespielt, aber um das Turnier zu gewinnen, muss ich noch zweimal gewinnen", sagte Li, "aber es ist nett von Andrea, dass sie so etwas sagt." Lis Gegnerin in der Vorschlussrunde ist die Weltranglisten-Erste Caroline Wozniacki (Dänemark), die Francesca Schiavone (Italien) mit 3:6, 6:3, 6:3 ausschaltete.

Das Match zwischen Petkovic und Li begann vor etwa 12.000 Zuschauern in der Rod-Laver-Arena geradezu ideal für die Deutsche. Nach einem schnellen 0:40-Rückstand im ersten Spiel gelang ihr dennoch ein Break, dem sie einen eigenen Aufschlaggewinn folgen ließ. Doch trotz der 2:0-Führung fand "Petko" nie in ihr Spiel.

Die Grundschläge blieben oft zu kurz, während Li die Bälle fast fehlerfrei mit großer Sicherheit kurz vor die Grundlinie spielte und so Petkovic ständig unter Druck setzte. "Li hatte eine unglaubliche Länge in ihren Schlägen", sagte die Verliererin, "außerdem war sie bei meinen Schlägen sehr stabil."