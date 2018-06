Madrid (SID) - Der spanische Rekordmeister Real Madrid ist bei seiner Stürmersuche fündig geworden. Der Klub der beiden deutschen Nationalspieler Mesut Özil und Sami Khedira leiht Emmanuel Adebayor von Manchester City bis zum Saisonende aus. Das bestätigten beide Klubs am Dienstagabend. Zudem sicherten sich die Königlichen eine Kaufoption.

Neben Adebayor, der den langzeitverletzten Gonzalo Higuain ersetzen soll, buhlen die Königlichen offenbar um Fernando Llorente von Athletic Bilbao und Sergio Agüero vom Stadtrivalen Atletico Madrid als Verstärkungen für die kommende Saison.

Agüero, Schwiegersohn von Argentiniens Weltstar Diego Maradona, hatte seinen Vertrag bei Atletico erst kürzlich bis Juni 2014 verlängert. Wie der Radiosender Cadena Ser berichtet, ist Real bereit, die geforderte Ablöse in Höhe von 45 Millionen Euro für einen Wechsel Agüeros im Sommer auf den Tisch zu legen. Auch bei Llorente würden die Madrilenen die geforderte Ablösesumme zahlen. Dafür soll allerdings der bislang nicht voll überzeugende Franzose Karim Benzema verkauft werden.

Laut der Sporttageszeitung Marca sei Trainer Jose Mourinho schon immer an Adebayor interessiert gewesen. Der Transfer sei einfach gewesen, da City den 26-Jährigen nicht mehr wolle. Zudem würde "der Transfer nichts kosten". Marca und AS nannten noch weitere Namen, darunter auch Adebayors Teamkollegen Carlos Tevez und Nationalstürmer Miroslav Klose vom deutschen Rekordmeister Bayern München. Die Verpflichtung von Ruud van Nistelrooy vom Bundesligisten Hamburger SV war zuvor am Veto des HSV gescheitert.