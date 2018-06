Köln (SID) - Bundesligist 1. FC Köln leiht den angolanischen Angreifer José Pierre Vunguidica bis zum 30. Juni dieses Jahres an den Drittligisten Kickers Offenbach aus. Der 21-Jährige steht bei den Geißböcken noch bis 30. Juni 2013 unter Vertrag und kehrt im Sommer an den Rhein zurück. Vunguidica gab sein Bundesligadebüt für den 1. FC Köln am 13. November 2010 gegen Borussia Mönchengladbach. Zudem kam er in der aktuellen Saison auf 15 Einsätze für die U23 und erzielte dabei 6 Treffer.