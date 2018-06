Berlin (SID) - Der armamputierte Skirennfahrer Gerd Schönfelder hat nach 20 Jahren seine paralympische Laufbahn beendet. Das gab der 40-Jährige aus Kulmain am Dienstag nach den IPC-Weltmeisterschaften im italienischen Sestriere bekannt. Schönfelder ist mit 22 Medaillen - davon 16 goldenen - bei Paralympischen Winterspielen der erfolgreichste Teilnehmer der Geschichte des deutschen Behindertensports.

"Ich blicke glücklich auf eine wundervolle und ereignisreiche Zeit mit vielen emotionalen Höhepunkten zurück", sagte Deutschlands Behindertensportler des Jahres. Er wolle mehr Zeit mit seiner Frau Christina und seinen zwei kleinen Kindern verbringen: "Der Skisport war mein Lebensmittelpunkt. Nun werde ich neue Prioritäten setzen und mich vor allem meiner Familie widmen."

Schönfelder hat in seiner Karriere bei sechs Paralympics- und fünf WM-Teilnahmen insgesamt 30 Mal Gold gewonnen, zuletzt siegte er in Sestriere in der Abfahrt und im Super G. Für seine außergewöhnlichen Leistungen wurde Schönfelder mit zahlreichen Ehrungen bedacht. Viermal erhielt er vom Bundespräsidenten das Silberne Lorbeerblatt. Im vergangenen Jahr hatte der Bayer als erster Deutscher den Samaranch-Preis für herausragende Sportler mit körperlicher oder geistiger Behinderung erhalten.

Schönfelder, der bei einem Zugunglück 1989 den rechten Arm verloren hatte, wird dem Behindertensport auch nach dem Ende der aktiven Karriere erhalten bleiben. "Ich habe eine Trainerlizenz, möchte meine Erfahrungen an den Nachwuchs weitergeben und will im Förderverein des Paralympic-Skiteams mitwirken", sagte Schönfelder, der zudem auch Botschafter der Olympischen Winterspiele 2018 in München ist.