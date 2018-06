Köln (SID) - In Viertelfinale des DFB-Pokals hoffen gleich drei Zweitligisten auf den Einzug in die Runde der letzten Vier. Die größte Hürde wartet auf Alemannia Aachen, das ab 20.30 Uhr Titelverteidiger Bayern München erwartet. Bereits um 19.00 trifft der MSV Duisburg auf den 1. FC Kaiserslautern, Energie Cottbus empfängt 1899 Hoffenheim.

Am dritten Tag der Eiskunstlauf-Europameisterschaften in Bern steht der neue Kurztanz der Eistänzer an. Für die Deutsche Eislauf-Union starten die Oberstdorfer Nelli Zhiganschina und Alexander Gaszi. Beginn ist um 14.30 Uhr.

Bei der Handball-Weltmeisterschaft in Schweden steht heute ein Ruhetag auf dem Programm.