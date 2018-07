Inhalt Seite 1 — Nadals Traum vom "Rafa-Slam" geplatzt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Melbourne (SID) - Diese Chance kommt möglicherweise nie wieder. Als ihm diese Realität immer bewusster wurde, schossen Rafael Nadal noch während des Matches im dritten Satz bei einem Seitenwechsel ein paar Tränen in die Augen. Tief traurig schüttelte er immer wieder den Kopf. Der große Traum vom "Rafa-Slam" ist auf dramatische Art und Weise geplatzt.

Der Weltranglisten-Erste unterlag anscheinend durch eine Muskelverletzung gehandicapt im Viertelfinale der Australian Open in Melbourne seinem Landsmann David Ferrer 4:6, 2:6, 3:6. Er hat damit zumindest in diesem Jahr keine Chance mehr, als erster männlicher Tennisprofi seit Rod Laver 1969 alle vier Grand-Slam-Turniere nacheinander zu gewinnen. "Es ist ein sehr schwerer Tag für mich. Ich habe viele Höhen und fantastische Erlebnisse im Tennis gehabt", sagte Nadal, "aber zu diesem Sport gehören eben auch die Tiefen."

Der 24-Jährige weigerte sich, näher auf sein gesundheitliches Problem einzugehen. Auch von Ischiasproblemen war gerüchteweise zu hören. "Aus Respekt vor dem Sieger und einem guten Freund möchte ich nur über das Match reden", sagte der Mallorquiner, "David hat fantastisch gespielt, und wenn er so weitermacht, hat er große Chancen, das Turnier zu gewinnen."

Murray stoppt Dolgopolow

Der 29-jährige Ferrer steht zum zweiten Mal nach den US Open 2007 in der Vorschlussrunde eines Grand-Slam-Turniers. Sein Gegner ist der Schotte Andy Murray. Der Vorjahresfinalist besiegte Alexander Dolgopolow (Ukraine) mit 7:5, 6:3, 6:7 (3:7), 6:3. "David ist in unglaublicher Form, das wird ein ganz schweres Match", sagte Murray. Gedacht hat er wahrscheinlich: Gut, dass Rafa weg ist.

Ferrer spielte sein Match scheinbar unbeeindruckt von den Problemen seines Freundes zu Ende. Er gab jedoch zu: "Es war nicht einfach für mich. Ich musste mich sehr konzentrieren. Man hat gesehen, dass Rafael nicht laufen konnte." Der Weltranglisten-Siebte behauptete sogar: "Wenn Rafael nicht verletzt ist, gewinne ich nicht in drei Sätzen. Es war ein wichtiger Erfolg für mich, aber er war nicht normal."

Duplizität der Ereignisse: Nadal musste bereits vor einem Jahr im Viertelfinale von Melbourne seine Partie gegen Murray wegen einer Knieverletzung aufgeben und ebnete damit Roger Federer den Weg zum Titelgewinn. Und wie jetzt passierte das Unglück am Australia Day. Nach seiner Genesung gewann er dann die Grand-Slam-Turniere in Paris, Wimbledon und New York. "Letztes Jahr hatte ich auch am Jahresanfang Probleme und danach das beste Jahr meiner Karriere", sagte Nadal, "hoffentlich kann ich das wiederholen."