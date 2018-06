Ottawa (SID) - Der deutsche Eishockey-Nationalspieler Jochen Hecht und die Buffalo Sabres haben in der nordamerikanischen Profiliga NHL die Play-offs weiter im Blick. Der 33-Jährige steuerte einen Treffer zum 3:2-Sieg der Sabres nach Verlängerung bei den Ottawa Senators bei. Für Buffalo war es der 23. Saisonerfolg.

Mit dem vierten Sieg in den letzten fünf Spielen und insgesamt 51 Punkten liegen die Sabres lediglich vier Zähler hinter dem letzten Play-off-Platz in der Eastern Conference. Für Hecht war es im 49. Saisonspiel das achte Tor.

Derweil geht das Tauziehen um Torhüter Jewgeni Nabokow in die nächste Runde. Der frühere Goalie der San Jose Sharks wollte vom russischen Klub SKA St. Petersburg zurück in die NHL und unterschrieb bei den Detroit Red Wings einen Einjahresvertrag.

Nabokow gesperrt

Da Nabokow die Saison jedoch außerhalb der NHL in seiner Heimat begonnen hat und somit für 24 Stunden auf die sogenannte Waiver-Liste (unter anderem für Spieler, die von einer anderen Liga oder aus einem anderen Land in die NHL wollen) gesetzt werden musste, sicherten sich die New York Islanders den Zuschlag. Der 35-jährige Nabokow will aber nicht für die Islanders spielen, deshalb hat ihn der Klub vorerst gesperrt. Damit kann der Russe auch für kein anderes NHL-Team aufs Eis gehen. Die Islanders können ihn zudem noch für die kommende Saison sperren.

Spieler, die von einem Klub auf den "Waiver" (vom Englischen to waive = verzichten) gesetzt werden, können von jedem anderen NHL-Team ohne weitere Verhandlungen zu den bereits bestehenden Konditionen unter Vertrag genommen werden. Um die spielerische Ausgeglichenheit innerhalb der Liga zu begünstigen, bekommt laut NHL-Reglement das jeweils schlechtere Team den Zuschlag - im Fall Nabokow die New York Islanders.