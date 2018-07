Köln (SID) - Mit seinem Sieg bei der Dakar-Rallye hat Nasser Al-Attiyah seinem Heimatland Katar weltweite Aufmerksamkeit beschert. Im Interview mit dem Sport-Informations-Dienst (SID) spricht der 40 Jahre alte VW-Werksfahrer, der als Weltklasse-Tontaubenschütze noch von Olympiagold träumt und ein Cousin von Katars Emir Hamad bin Khalifa Al-Thani ist, über die Bedeutung seines Erfolges und vor allem über die Fußball-WM 2022.

SID: "Wie wichtig ist Ihr Sieg bei der Dakar-Rallye für Ihr Land?"

Al-Attiyah: "Für die Leute ist das sehr wichtig, ähnlich wie der Zuschlag für die Fußball-WM 2022. Der Motorsport in Arabien hat in seiner Geschichte noch nie so ein Level erreicht. Ich habe es jetzt geschafft, und das ist auch für mich sehr wichtig. Denn ich habe wirklich hart dafür gearbeitet."

SID: "Im Auto sind Sie - laut Aussage Ihres Co-Piloten Timo Gottschalk - wild und kontrolliert zugleich. Was ist Ihr Geheimnis?"

Al-Attiyah: "Diese Erfahrung habe ich vom Schießen. An Olympischen Spielen dürfen von 5000 Schützen weltweit nur 36 teilnehmen. Man muss viel Selbstvertrauen und Kraft haben. Das hilft mir auch unheimlich beim Fahren. Ich versuche, keine Chance auszulassen, gebe immer mein Bestes und bin konzentriert bis zum Ende. Manchmal vergesse ich dabei sogar zu trinken."

SID: "Reden wir über Fußball: War es einer der größten Tage in der Geschichte von Katar, als FIFA-Chef Joseph Blatter den Briefumschlag mit dem Zuschlag für die WM 2022 geöffnet hat?"

Al-Attiyah: "Ja, auf jeden Fall. Wir hatten an uns selbst geglaubt. Die Leute hatten vorher immer gesagt, Katar ist sehr klein und kann nicht gewinnen. Wenn es zwischen Katar und den USA um eine Entscheidung geht, glaubt jeder, die USA werden es machen. Aber unsere Bewerbung hat genau das geboten, was die FIFA braucht. Auch der Sommer wird kein Problem sein, alle Stadien werden klimatisiert sein. Wir haben die Unterstützung der Regierung, wir haben das Geld, wir können das machen. Keine Frage. Wir waren immer davon überzeugt, dass wir die WM 2022 bekommen würden."