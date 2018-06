Köln (SID) - Henrik Lundström hat seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag beim deutschen Handball-Meister THW Kiel um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2012 verlängert. Der 90-malige schwedische Nationalspieler, der 2004 von Redbergslids Göteborg an die Kieler Förde gewechselt war, plant anschließend die Rückkehr zu Redbergslids.

Linksaußen Lundström gewann in den bisherigen sieben Jahren mit Rekordchampion Kiel sechs deutsche Meistertitel, dreimal den DHB-Pokal und zweimal die Champions League. Der 31-Jährige wird 2012 zusammen mit seiner Frau Isabel und seinen in Kiel geborenen Kindern Colin, James und Stella in die Heimat zurückkehren.