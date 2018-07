Madrid (SID) - Alberto Contador ist vom spanischen Radsportverband (REFC) wegen Dopings für ein Jahr gesperrt worden. Dies bestätigte ein Sprecher Contadors am Mittwochabend. Durch die Sperre droht dem Kletterkönig die Aberkennung seines dritten Gesamtsieges bei der Tour 2010. Der 28-Jährige war am zweiten Ruhetag in Pau positiv auf Clenbuterol getestet worden.

Contador kann innerhalb einer Frist von zehn Tagen Einspruch gegen den vorläufigen Beschluss einlegen. Anschließend fällt der Verband sein endgültiges Urteil. Das Gleiche gilt auch für den Weltverband UCI, sollte dieser mit der Höhe der Sperre nicht einverstanden sein. Für Dopingvergehen werden in der Regel zwei Jahre Sperre verhängt.

Contador hat jegliches Doping stets bestritten und die Testergebnisse mit dem Verzehr von kontaminiertem Fleisch erklärt. Laut Marca kommt Contador mit einer um ein Jahr verkürzten Sperre davon, weil keine Partei beweisen konnte, wie das Clenbuterol in seinen Körper gelangte. Das Mittel ist seit 1996 in der Europäischen Union verboten, wird aber offenbar vereinzelt noch illegal zur Kälbermast verwendet. Der Tour-Sieger von 2007, 2009 und 2010 hatte mehrmals mit dem Karriereende gedroht, falls man ihn für zwei Jahre sperrt.

Sollte dem Spanier der Tour-Sieg aberkannt werden, wäre der Luxemburger Andy Schleck der neue Sieger der vergangenen Frankreich-Rundfahrt, der Russe Denis Mentschow wäre Zweiter und Samuel Sanchez aus Spanien würde als Dritter auf das Podium rücken. Als bisher letzter Luxemburger hatte Charly Gaul die Tour de France 1958 gewonnen.