Köln (SID) - Dank Debütant Lee Sweatt haben Eishockey-Nationalspieler Christian Ehrhoff und die Vancouver Canucks das "deutsche Duell" in der nordamerikanischen Profiliga NHL gewonnen. Der Tabellenführer der Western Conference setzte sich vor eigenem Publikum mit 2:1 gegen die Nashville Predators mit den Nationalspielern Marcel Goc und Alexander Sulzer durch. Mann des Spiels war Canucks-Verteidiger Sweatt, der bei seinem ersten NHL-Einsatz 7:29 Minuten vor Schluss den Siegtreffer für Vancouver erzielte.

Durch den zweiten Erfolg in Folge behaupteten die Canucks im Westen ihren Fünf-Punkte-Vorsprung auf Verfolger Detroit Red Wings, der sich mit 3:1 gegen die New Jersey Devils durchsetzte. Zudem zog Vancouver vor der fünftägigen Pause wegen des All-Star-Games am Sonntag nach Punkten wieder mit Liga-Primus Philadelphia Flyers gleich. Beide Teams führen ihre jeweiligen Conferences nach 50 absolvierten Partien mit 71 Punkten an.

Ebenfalls siegreich waren die Boston Bruins mit Nationalspieler Dennis Seidenberg. Der Spitzenreiter der Northeast Division kam gegen das Schlusslicht der Southeast Division, die Florida Panthers, zu einem 2:1-Sieg. Im kalifornischen Duell schlugen die Los Angeles Kings, bei denen Nationalstürmer Marco Sturm wegen seiner Knieprobleme nicht zum Einsatz kam, die San Jose Sharks nach Penaltyschießen mit 3:2. Den dritten Sieg in Serie für den Tabellenletzten der Pacific Division sicherte Kings-Center Jarret Stoll mit dem einzigen verwandelten Penalty.

Jüdischer Profi verklagt Anaheim Ducks

Ein jüdischer Profi hat derweil Klage gegen die Anaheim Ducks eingereicht. Jason Bailey wirft dem Stanley-Cup-Sieger von 2007 vor, ihn während seiner Zeit in einem früheren Farmteam der Ducks diskriminiert zu haben. "Er wurde aufgrund seiner Religion abgelehnt", sagte Baileys Anwalt Keith Fink: "Sie ließen ihn nicht eislaufen, sie ließen ihn nicht spielen."

Der Klage zufolge erhielt Bailey bei den Bakersfield Condors nur begrenzte Einsatzzeiten, obwohl der Stürmer zu den Top-Spielern des Teams gehörte. Condors-Cheftrainer Marty Raymond und Assistenz-Coach Mark Pederson haben sich anscheinend bereits schriftlich bei dem 23-Jährigen für antisemitische Äußerungen entschuldigt. Sowohl Anaheim als auch Bakersfield verweigerten am Mittwoch eine Stellungnahme.