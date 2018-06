Köln (SID) - In der Bundesliga beginnt der 20. Spieltag um 20.30 Uhr mit dem Verfolgerduell zwischen Bayer Leverkusen und Hannover 96. Mit dem vierten Heimsieg der Saison würden die Rheinländer den zweiten Tabellenplatz behaupten und den Rückstand auf Spitzenreiter Dortmund zumindest vorübergehend auf acht Punkte verkürzen. Hannover könnte seinerseits durch den sechsten Auswärtserfolg auf Rang zwei vorrücken.

Mit einem Sieg gegen den VfL Osnabrück will Erzgebirge Aue in der 2. Fußball-Bundesliga den Anschluss an die Spitzenränge halten. Anstoß in Aue ist um 18.00 Uhr. Zeitgleich trifft Fortuna Düsseldorf auf den FSV Frankfurt, im Kampf gegen den Abstieg spielen Rot Weiß Oberhausen und der FC Ingolstadt gegeneinander.

Die deutschen Skispringer starten um 17.00 Uhr mit der Qualifikation in das Weltcup-Wochenende in Willingen. Nach den letzten Erfolgen gehen die DSV-Adler mit breiter Brust in den Wettkampf. Zum Auftakt der Team-Tour ruhen die deutschen Hoffnungen insbesondere auf Siegspringer Severin Freund und dem erstarkten Michael Uhrmann.

Bei den Eiskunstlauf-Europameisterschaften in Bern muss die deutsche Meisterin Sarah Hecken im Kurzprogramm ihre Stärken zeigen. Ab 14.00 Uhr beginnt für die Mannheimerin der Damen-Wettbewerb. Anschließend starten um 19.00 Uhr Nelli Zhiganschina und Alexander Gaszi in die Kür der Eistänzer. Nach dem Kurztanz liegen die deutschen Meister auf Rang sieben.

Bei der Handball Weltmeisterschaft in Schweden finden am Freitag die Halbfinalbegegnungen ohne das DHB-Team statt. Ab 18.00 Uhr spielen Titelverteidiger Frankreich und Gastgeber Schweden um den Einzug ins Endspiel. Dänemark und Spanien ermitteln ab 20.30 Uhr den zweiten Finalteilnehmer.