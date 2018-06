New York (SID) - Der deutsche Basketball-Star Dirk Nowitzki muss um seine zehnte Teilnahme am Allstar-Game der NBA am 20. Februar in Los Angeles bangen. Bei der Internetabstimmung der Fans belegte der Würzburger mit 785.120 Stimmen den sechsten Platz bei den Forwards der Western Conference und verpasste damit die Berufung in die Startformation.

Allerdings hat Nowitzki noch die Möglichkeit, durch die 30 NBA-Trainer als Reservespieler nominiert zu werden. Beim letzten Allstar-Spektakel in seiner Wahlheimat Dallas hatte der deutsche Nationalspieler sogar zum zweiten Mal nach 2007 den Sprung in die Startformation geschafft.

Kobe Byrant bekommt die meisten Stimmen

Den größten Zuspruch erzielte in diesem Jahr Kobe Bryant (Los Angeles Lakers/2.380.016 Stimmen), der sein 13. Allstar-Spiel bestreiten wird, gefolgt von Dwight Howard (Orlando Magic/2.099.204), LeBron James (Miami Heat/2.053.011) und Dwyane Wade (Miami Heat/2.048.175).

Völlig überraschend schaffte der chinesische Center Yao Ming (1.146.426) von den Houston Rockets zum insgesamt achten Mal den Sprung in die Starting Five des Westens. Der 2,29-m-Mann ist allerdings derzeit erneut am Knie verletzt und muss sogar um die Fortsetzung seiner Karriere bangen. Ein Ersatz für Yao Ming wird am kommenden Donnerstag benannt.

James, Howard und Wade im East-Team

In die Startformation des Ostens wurden neben LeBron James, Howard und Wade auch Derrick Rose (Chicago Bulls) und Amare Stoudemire (New York Knicks) gewählt. Im Team des Westens stehen Bryant, Carmelo Anthony (Denver Nuggets), Kevin Durant (Oklahoma City Thunder) und Chris Paul (New Orleans Hornets) sowie der Yao-Ersatz.