Hamburg (SID) - Bundesligist FC St. Pauli muss im Kellerduell am Samstag gegen den 1. FC Köln (15.30 Uhr/Sky und Liga total!) erneut auf Marius Ebbers und Carsten Rothenbach verzichten. Torjäger Ebbers wird noch immer von einem Faserriss in der Bauchmuskulatur geplagt, Außenverteidiger Rothenbach leidet an Patellasehnen-Problemen. Dagegen wird Abwehrspieler Markus Thorandt (Oberschenkelprellung) rechtzeitig fit und kann Rothenbach auf der rechten Defensivseite vertreten.