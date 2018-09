Inhalt Seite 1 — Osieck vor seinem größten Erfolg Seite 2 Auf einer Seite lesen

Köln (SID) - Holger Osieck weiß, wie sich große Siege anfühlen. An der Seite von Franz Beckenbauer war er 1990 hautnah beim WM-Triumph der deutschen Nationalmannschaft dabei. Nach der magischen Nacht von Rom wurde es allerdings still um des Kaisers Assistenten. Sein einziges Gastspiel in der Bundesliga scheiterte beim VfL Bochum Anfang der 90er Jahre nach nur gut einem Jahr. Seinen Ruf als anerkannter Fußball-Fachmann konnte Osieck nie mit ganz großen Erfolgen bestätigen. Seinen bislang größten als Cheftrainer will er am heutigen Samstag (16.00 Uhr, Eurosport) erreichen.

Mit Australien steht der 62 Jahre alte Osieck nach nicht mal einem halben Jahr im Amt vor dem Triumph beim Asien-Cup in Katar. Die Chancen stehen gut. Endspielgegner Japan fehlt der am Fuß verletzte Dortmunder Shootingstar Shinji Kagawa. Im Halbfinale holten sich die Australier beim 6:0-Kantersieg gegen Usbekistan eine riesige Portion Selbstvertrauen.

Osieck: "Bin nicht im Kindergarten"

Aufkommende Euphorie bei den Fans auf dem fünften Kontinent, der nach seinem Übertritt in die asiatische Konförderation Ende 2005 vor dem ersten Titelgewinn steht, bekämpft Osieck mit allen Mitteln. Die Personaldiskussion um England-Legionär Brett Emerton kommt dem gebürtigen Duisburger gerade recht, weil sie den Fokus auf das Wesentliche lenkt.

"Wenn man Entscheidungsträger ist, muss man Leuten auch mal wehtun. Wenn man es jedem recht machen will, ist man verloren", sagte Osieck mit Blick auf Emerton. Nachdem der 31 Jahre alte Routinier von den Blackburn Rovers im Halbfinale gesperrt war und sein Stellvertreter Matt McKay eine überragende Leistung bot, wird Emerton auch im Finale zunächst auf der Bank sitzen. Osieck: "Ich bin nicht im Kindergarten und muss den Spielern die Hand halten. Wir sind Profis."

Nicht zur Disposition steht Torwart Mark Schwarzer. Für den deutschstämmigen Schlussmann des FC Fulham ist das Finale ein besonderes Spiel. Mit seinem 88. Einsatz wird der 38-Jährige zum alleinigen Rekord-Nationalspieler der Socceroos aufsteigen. Im Halbfinale gegen Usbekistan hatte Schwarzer mit Alex Tobin gleichgezogen. "Ich bin froh, dass ich Mark habe", sagte Osieck.

Japan-Experte Osieck mit Vorteil