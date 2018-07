Inhalt Seite 1 — Zeitenwende ist da: Finale der "generation next" Seite 2 Auf einer Seite lesen

Melbourne (SID) - Andy Murray und Novak Djokovic kennen sich seit einem Jahrzehnt. Tennis-Supertalente, die schon in den internationalen Jugendturnieren regelmäßig aufeinandertrafen. Die sich anfreundeten, gemeinsam trainierten und ebenfalls gemeinsam 2005 in die Top 100 der Weltrangliste vorstießen. Roger Federer war damals die Nummer eins und Rafael Nadal die Nummer zwei. Am Sonntag (9.30 Uhr MEZ) stehen sich die beiden 23-Jährigen bei den Australian Open in Melbourne erstmals in einem Grand-Slam-Finale gegenüber. Die Zeitenwende ist da.

In dem Briten und dem Serben spielen erstmals zwei ernst zu nehmende Vertreter der "Generation next" gegeneinander um einen der vier wichtigsten Tennistitel. Die Zuschauer in der Rod-Laver-Arena am Yarra River sehen damit ein geradezu historisches Treffen. Erst zum zweiten Mal seit den Austalien Open 2005 findet ein Grand-Slam-Finale ohne Federer und/oder Nadal statt.

Nadal und Federer ausgeschaltet

Nadal schied im Viertelfinale offenbar am Oberschenkel verletzt aus. Der Körper des Spaniers lässt ihn auf Grund seines physischen Spiels immer wieder mal im Stich. Federer kam allerdings bestens vorbereitet und fit nach Melbourne und wurde dennoch vom flinkeren Djokovic im Halbfinale überpowert.

Insbesondere Federers Dominanz ist vorbei. Erstmals hält der Schweizer keinen Grand-Slam-Titel mehr. Australien 2010 war der 16. und bislang letzte. "Von einem Generationswechsel zu reden, ist vielleicht zu früh", sagte Djokovic, "Roger ist immer noch sehr motiviert, wieder Nummer eins zu werden, und er spielt super."

Der Serbe ist ein höflicher junger Mann, der natürlich zu dem großartigen Schweizer aufblickt und ihn bewundert. Auch Andy Murray erkennt die Verdienste der langjährigen Nummer eins an, aber auch er nimmt niemanden unter "Artenschutz": "Mir ist es egal, wenn Leute glauben, es sei besser für Tennis, wenn Rafa und Roger in einem Finale spielen", sagte der Schotte, "ich weiß nur, dass es besser für mich ist, wenn ich in einem Finale stehe."

Besondere Last für Murray