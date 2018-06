Köln (SID) - Südafrika darf nach der WM 2010 ein weiteres Fußball-Großereignis ausrichten: Die Kap-Republik wird 2017 Gastgeber des Afrika-Cups. Das entschied das Exekutivkomitee des afrikanischen Kontinentalverbandes CAF am Samstag. 2012 wird der Afrikameister in Gabun und Äquatorial-Guinea ermittelt, 2013 in Libyen. In der Folge wird der Cup nur noch alle zwei Jahre ausgespielt, Gastgeber 2015 ist Marokko.