Köln (SID) - Die Verfolger von Titelverteidiger Brose Baskets Bamberg sind am 20. Spieltag in der Basketball-Bundesliga ins Stolpern geraten. Während die zweitplatzierten Frankfurt Skyliners mit viel Mühe beim Schlusslicht Düsseldorf eine Pleite gerade noch abwenden konnten, mussten die Artland Dragons in Oldenburg sogar ihre siebte Saisonniederlage einstecken.

Die Skyliners entgingen bei den Giants Düsseldorf nur knapp einer Niederlage. Beim Tabellenschlusslicht mühten sich die Hessen zu einem 68:66 (32:34) und bleiben mit 30:10 Punkten erster Verfolger der Bamberger (38:2).

Die zuvor drittplatzierten Dragons unterlagen im Niedersachsen-Duell bei den EWE Baskets Oldenburg 72:84 (37:47) und sind nun Vierter (26:14) hinter Alba Berlin (26:12). Der achtmalige Meister tritt am Sonntag bei TBB Trier an.

Braunschweig hingegen kassierte eine 71:85 (33:33)-Niederlage bei ratiopharm Ulm. Die Phantoms (26:16) bleiben aber trotzdem auf dem fünften Tabellenrang. EnBW Ludwigsburg (18:22) setzte sich derweil in eigener Halle 96:90 (47:44) gegen die BG Göttingen (20:20) durch.

In Düsseldorf behielten die Frankfurter in einer hektischen Schlussphase die Nerven. Drei Minuten vor dem Ende lagen die Skyliners noch 62:66 hinten, bevor DaShaun Wood und Roger Powell den Ausgleich besorgten. Matchwinner war am Ende Chris Moss: Der Wurf des Power Forward landete mit der Schlusssirene im Korb und sicherte somit den 15. Saisonsieg der Skyliners.