Indianapolis (SID) - Die Indianapolis Colts haben zum neunten Mal in Folge die Play-offs der US-amerikanischen Football-Profiliga NFL erreicht und damit den Rekord der Dallas Cowboys eingestellt. Das Team um Star-Quarterback Peyton Manning sicherte sich am letzten Spieltag der regulären Saison durch ein 23:20 gegen die San Diego Chargers den Sieg in der AFC South.

Ebenfalls den Sprung in die K.o.-Runde haben die Green Bay Packers durch ein 10:3 gegen die Chicago Bears geschafft. Im Kampf um das letzte Play-off-Ticket setzten sich die Seattle Seahawks mit 16:6 gegen die St. Louis Rams durch.

Schon vor dem Spieltag hatten neun von zwölf Play-off-Teilnehmern festgestanden, dennoch fielen beim Finale weitere Entscheidungen. Die Atlanta Falcons gewannen die NFC South durch ein 31:10 gegen die Carolina Panthers, die Pittsburgh Steelers sicherten sich den Sieg in der AFC North nach einem 41:9 über die Cleveland Browns.

Vollmers Patriots gewinnen deutlich gegen Miami

Sebastian Vollmer und die New England Patriots beendeten die reguläre Spielzeit mit einem 38:7 über die Miami Dolphins. Das Team des Right Tackle aus Düsseldorf stand schon bereits seit dem vergangenen Spieltag als Sieger der AFC East fest und hat in jeder Runde Heimrecht.

In der ersten Play-off-Runde am kommenden Wochenende (Wildcard-Weekend) haben die Patriots frei, in den darauf folgenden Divisional-Play-offs geht es für New England gegen die Kansas City Chiefs oder die Baltimore Ravens.