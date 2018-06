München (SID) - Bayern Münchens Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge hat das neue Jahr mit einer Kampfansage eingeläutet. "Wir greifen natürlich in allen drei Wettbewerben an", sagte er in einem Bild-Interview. Mit Neuzugang Luiz Gustavo und Rückkehrer Arjen Robben "sind wir stärker als in der Hinrunde", ergänzte Rummenigge. Der FC Bayern wolle zunächst Inter Mailand im Achtelfinale der Champions League ausschalten, außerdem den DFB-Pokal gewinnen - "und in der Meisterschaft muss man mal schauen".