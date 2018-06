Tschimkent (SID) - Das Abenteuer Kasachstan begann für Box-Weltmeister Jürgen Brähmer bei minus 26 Grad und mit der unbegründeten Absage einer Pressekonferenz wenig verheißungsvoll. Der WBO-Champion im Halbschwergewicht aus Schwerin soll am Samstag im kasachischen Tschimkent zu einem Vereinigungskampf zweier Titel gegen den einheimischen WBA-Weltmeister Beibut Schumenow antreten. Der für Montag vor Ort angesetzte Pressetermin wurde jedoch kurzfristig gestrichen.

Brähmer und sein Trainer Michael Timm sowie Co-Trainer Artur Grigorian, Cutman Volker Grill und BDB-Präsident Thomas Pütz waren am Sonntagmorgen in der ehemaligen Hauptstadt Almany eingetroffen und dann bei eisigen Temperaturen in die 800 Kilometer südlich gelegene Provinzhauptstadt Tschimkent, dem Geburtsort von Schumenow, weitergereist. Warum die Pressekonferenz abgesagt wurde, wusste die deutsche Delegation nicht. "Hier sind Montag und Dienstag Feiertage, hier passiert nicht viel", sagte Brähmer.

Der Kampf findet in Kasachstan statt, weil er sich in Deutschland ohne TV-Partner nicht hätte finanzieren lassen. Brähmers Boxstall Universum steht seit dem Auslaufen des Vertrages mit dem ZDF im Sommer ohne festen Fernsehsender da. Für den Kampf am Samstag sucht Promoter Klaus-Peter Kohl weiterhin einen TV-Partner. "In Deutschland fehlt das Geld an allen Ecken und Enden", sagte Brähmer, "gehen wir also nach Kasachstan. Da wird weltklasse bezahlt."