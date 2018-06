Inhalt Seite 1 — Sun vermeldet Dzeko-Transfer, VfL dementiert Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wolfsburg (SID) - Der Wechsel des Wolfsburger Bundesliga-Torschützenkönigs Edin Dzeko in die Premier League zu Manchester City nimmt immer konkretere Züge an. Die britische Zeitung The Sun vermeldete am Montag Vollzug. Die beiden Klubs, behauptete das Boulevardblatt, hätten sich auf eine Ablösesumme von gut 31 Millionen Euro geeinigt. Bislang war stets die Rede von 30 Millionen Euro plus weiteren 5 Millionen, falls City die Champions League erreicht. Der VfL dementierte den Bericht auf SID-Anfrage.

Die Sun schrieb, der Wechsel solle noch vor dem Wochenende über die Bühne gehen. Es müssten nur noch Verhandlungen mit Dzeko selbst geführt werden. Dem 24-Jährigen soll ein Fünfjahresvertrag mit einem wöchentlichen Salär von 116.000 Euro angeboten worden sein. Der Bosnier jedoch fordert anscheinend noch mehr Gehalt. Die Rede ist von zehn Millionen Euro brutto pro Jahr.

In England spekuliert man darüber, dass der Torschützenkönig der Bundesliga-Saion 2009/2010 sein Debüt für die Citizens am 15. Januar gegen die Wolverhampton Wanderers geben könnte. Ein Einsatz am Wochenende im FA-Cup gegen Leicester City käme noch zu früh.

VfL: "Es gibt in der Sache nichts Neues"

Wolfsburg wollte den Deal nicht bestätigen. "Es gibt in der Sache nichts Neues", sagte Pressesprecher Gerd Voss dem SID. Der Aufsichtsrat des VfL hatte schon grünes Licht für den Fall gegeben, dass 35 Millionen Euro Ablöse gezahlt werden. Neben dem derzeitigen Tabellenzweiten aus England hatten auch Juventus Turin und Real Madrid ihre Fühler nach dem Top-Stürmer augestreckt.

Dzeko war am Sonntagabend mit leichter Verspätung auf dem Flughafen von Malaga zur Wolfsburger Mannschaft gestoßen. Wegen eines gestrichenen Fluges hatte er in seiner Heimat Bosnien festgesessen. Am Montagmorgen stand er zum Start des Trainingslagers im Football-Center von Marbella auf dem Platz. Die "Wölfe" bereiten sich unter der Sonne Spaniens auf die Rückrunde der Bundesliga vor.

Bestätigung steht noch aus