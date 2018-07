Inhalt Seite 1 — Mit "Capitano" Ballack in die Vorbereitung Seite 2 Auf einer Seite lesen

Leverkusen (SID) - Dunkle Wolken, klirrende Kälte und die üblichen 150 Kiebitze: Als Michael Ballack am Montag um 15.02 Uhr in den grauen Trainingsalltag bei Bayer Leverkusen zurückkehrte, hatte der DFB-Kapitän sein "Seuchenjahr" 2010 endgültig abgehakt. 90 Minuten lang grätschte, köpfte und sprintete der Mittelfeldspieler wie zu besten Zeiten - und verschwand anschließend wortlos in der Kabine.

Eingepackt in eine rot-schwarze Mütze, Handschuhe und Rollkragen trotzte Ballack während der Einheit den Minustemperaturen und nährte damit Hoffnungen auf ein Comeback schon im Topspiel gegen Borussia Dortmund am 14. Januar. "Ich will noch einmal die Leistung bringen und das Niveau erreichen, das man braucht, um in der absoluten Spitze zu spielen", hatte Ballack zuvor angekündigt. Bislang hat die Zwölf-Millionen-Investition erst vier Pflichtspiele für die Werkself bestritten.

Heynckes: "Müssen Geduld haben"

Trainer Jupp Heynckes trat dennoch auf die Euphoriebremse. "Wir müssen Geduld haben. Training und Spielpraxis sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Aber Michael hat zuletzt sehr intensiv und gewissenhaft gearbeitet", sagte der Coach. Die ersten Härtetests folgen noch diese Woche: Ballacks Einsatz in den Begegnungen gegen die Zweitligisten Rot-Weiß Oberhausen am Donnerstag und VfL Osnabrück am Sonntag ist fest eingeplant.

"Er muss in den Spielrhythmus kommen. Das kann etwas dauern", sagte Heynckes und versuchte, den Druck von dem 98-maligen Nationalspieler zu nehmen: "Da können die Leistungen schwanken. Das hat man ja bei Simon Rolfes gesehen. Aber ich bin zuversichtlich. Michael kann beißen und ist sehr ehrgeizig."

Erfreut über Ballacks Rückkehr waren auch die Mannschaftskollegen. "Es war eine lange Pause für Michael. Aber er hat hart gearbeitet und ein hohes Niveau erreicht. Das merkt man ihm im Training an. Schön, dass er dabei ist. Jetzt hoffe ich natürlich, dass er verletzungsfrei bleibt", sagte Bayer-Kapitän Rolfes.

Auch Kießling und Helmes mit von der Partie