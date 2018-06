Mailand (SID) - Der Wechsel von Rüpel Antonio Cassano zum AC Mailand ist perfekt. Der italienische Serie-A-Spitzenreiter gab am Montag offiziell die Verpflichtung des 28-Jährigen bekannt, der Ende Oktober bei Sampdoria Genua nach einem Streit mit dem Vereinspräsidenten Riccardo Garrone suspendiert worden war.

Cassano, der bereits mit Milan ins Wintertrainingslager nach Dubai gereist war, soll bei seinem neuen Klub einen Dreijahresvertrag unterzeichnet haben. Mailand zahlt ein Drittel der fünf Millionen Euro Ablöse, die Sampdoria Cassanos Ex-Klub Real Madrid schuldet. Das Gehalt Cassanos, der voraussichtlich am Donnerstag in der Serie A gegen US Cagliari sein Debüt im Milan-Trikot geben wird, soll sich auf 2,8 Millionen Euro pro Jahr belaufen.

Nur wenige Stunden nach der Bekanntgabe des Transfers von Cassano hat Sampdoria Genua einen Nachfolger für den abgewanderten Stürmer gefunden. Der italienische U21-Nationalspieler Federico Macheda wechselt auf Leihbasis vom englischen Traditionsverein Manchester United zu den Italienern. "Macheda wird das Loch, das Cassano hinterlässt, definitiv füllen", sagte Genuas Präsident Garrone. Zahlreiche Teams aus England und Italien waren an dem 19 Jahre alten Sturmtalent interessiert.