Hamburg (SID) - Angeführt vom starken Jubilar Michael Kraus haben die deutschen Handballer die heiße Phase der WM-Vorbereitung mit einem Erfolgserlebnis eingeläutet und sich zehn Tage vor Beginn des Saisonhöhepunkts in ansprechender Form präsentiert. Die Mannschaft von Bundestrainer Heiner Brand besiegte WM-Gastgeber Schweden in Hamburg 28:23 (14:12) und tankte damit Selbstvertrauen für das Turnier. In seinem 100. Länderspiel war der Hamburger Kraus mit sieben Treffern der beste Werfer beim Weltmeister von 2007. Insgesamt war es für die Auswahl des Deutschen Handball-Bundes (DHB) der 39. Erfolg bei 47 Niederlagen im 97. Vergleich mit dem Rekord-Europameister.

"Die Mannschaft hat ein Zeichen gesetzt, dass die Vorbereitung begonnen hat. Sie hat sehr engagiert gespielt. Zum jetzigen Zeitpunkt bin ich sehr zufrieden", sagte Brand und Torhüter Silvio Heinevetter ergänzte: "Der Erfolg war wichtig für das Selbstvertrauen. Trotzdem war es nur ein Vorbereitungsspiel."

Defensive zu Beginn mit Problemen

Vor 11.502 Zuschauern in der Hamburger Arena testete Brand ohne den verletzten Lemgoer Holger Glandorf einige taktische und personelle Varianten. Gegen den viermaligen Weltmeister agierten die Gastgeber zunächst mit einer 5:1-Deckung. Auf der vorgezogenen Position spielte der Kieler Dominik Klein, der mit Uwe Gensheimer (Rhein-Neckar Löwen) und Torsten Jansen (HSV Hamburg) um zwei der drei zu vergebenen WM-Tickets auf Linksaußen kämpft.

Doch die Abwehr hatte zunächst Probleme gegen die flinken Gäste, im Angriff ließ die deutsche Auswahl zunächst die notwendige Kreativität und Entschlossenheit vermissen. Zudem scheiterte die Brand-Truppe immer wieder am starken schwedischen Schlussmann Dan Beutler von der SG Flensburg-Handewitt.

Gensheimer-Doppelpack sorgt für erste Führung

Daher liefen die Gastgeber bis zur 22. Minute gegen die mit sieben Bundesliga-Legionären angetretenen Schweden immer einem Rückstand hinterher, dann sorgte ein Doppelpack von Gensheimer für die erste Führung (10:9). Dank einiger Paraden des Berliner Torhüters Silvio Heinevetter und einer Steigerung im Angriff setzten sich die Gastgeber in der 27. Minute beim 13:10 erstmals auf drei Tore ab.