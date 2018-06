Cordoba (SID) - Trotz aller Querelen um Volkswagen-Motorsportchef Kris Nissen bleibt Titelverteidiger Carlos Sainz bei der diesjährigen Rallye Dakar auf Erfolgskurs. Der VW-Pilot aus Spanien und sein Beifahrer Lucas Cruz gewannen auch das zweite Teilstück von Cordoba nach San Miguel de Tucuman über 324 Wertungskilometer und ließen dabei in 3:11:28 Stunden ihre Markenkollegen Nasser Al-Attiyah (Katar) mit dem deutschen Beifahrer Timo Gottschalk (Berlin) (1,03 Minuten zurück) und Rekordsieger Stephane Peterhansel und Jean-Paul Cottret aus Frankreich (1,34) hinter sich.

Platz vier belegten Giniel de Villiers und Dirk von Zitzewitz (Südafrika/Karlshof) ebenfalls im VW-Touareg (5,43), als Fünfter mit 8,14 Minuten Rückstand fuhr BMW-Pilot Orlando Terranova mit Beifahrer Filipe Palmeiro (Argentinien/Portugal) über die Ziellinie.

In der Gesamtwertung rangiert Sainz mit 3:05 Minuten Vorsprung auf den Zweitplatzierten Peterhansel. 14 Sekunden hinter dem Dakar-Rekordsieger folgt Al-Attiyah. Die morgige Etappe führt den Tross von San Miguel de Tucuman nach San Salvador de Jujuy.

Gegen den dänischen Volkswagen-Motorsportchef Nissen laufen derzeit bei VW interne Ermittlungen wegen schwerwiegender Vorwürfe der sexuellen Nötigung. Nissen soll nach dem Formel-3-Saisonfinale im November in Macau (China) in der Hotelbar einen weiblichen Gast beleidigt und an die Brust gefasst haben. Außerdem sei der frühere DTM-Pilot noch gegen einen Mitarbeiter handgreiflich geworden, weil der sich geweigert habe, ihm ein Bier zu zahlen. Neben der früheren Dakar-Siegerin Jutta Kleinschmidt hatte auch die schwedische Rallye-Co-Pilotin Tina Thörner schwere Vorwürfe gegen Nissen erhoben.