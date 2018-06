Inhalt Seite 1 — Allofs: "Sehe derzeit keinen Lebensretter" Seite 2 Auf einer Seite lesen

Bremen (SID) - Durch die 1:3-Niederlage im Heimspiel gegen Rekordmeister Bayern München ist Bundesligist Werder Bremen auf den viertletzten Tabellenplatz abgerutscht. Im Interview spricht Bremens Geschäftsführer Klaus Allofs über die Situation an der Weser, die zweite Niederlage in Folge und mögliche Transfers.

Frage: "Werder Bremen steht so schlecht da wie seit dem Abstiegsjahr 1980 nicht mehr. Wie bewerten Sie die Situation?"

Klaus Allofs: "Wenn man den Tabellenstand betrachtet, ist das schon eine sehr bedrohliche Situation für uns. Dessen sind wir uns bewusst. Und wenn man unsere nächsten Aufgaben sieht, mit den Spielen in Mainz, gegen Hannover und in Hamburg, wissen wir, dass es nicht leicht wird, aus dem Tabellenkeller rauszukommen."

Frage: "Aber dennoch wirken Sie nach dem 1:3 gegen Bayern München nicht verzweifelt. Woran liegt das?"

Allofs: "Weil wir über weite Strecken gegen die Bayern ein gutes Spiel abgeliefert haben, auch wenn das Ergebnis etwas anderes ausdrückt. Die Mannschaft hat aber eine gute Reaktion auf das 0:3 in Köln gezeigt, was mich einigermaßen optimistisch stimmt. Wenn wir weiter so spielen wie gegen die Bayern, werden wir auch wieder belohnt. Aber so einen Auftritt wie in Köln dürfen wir uns natürlich nicht mehr leisten."

Frage: "Das Spiel hätte anders laufen können, wenn Schiedsrichter Thorsten Kinhöfer Ihrer Mannschaft beim Spielstand von 1:1 einen Handelfmeter zugesprochen hätte..."

Allofs: "Das war absolut lächerlich. Der Linienrichter steht 20 Meter entfernt und sieht das nicht. Das macht einfach keinen Spaß mehr."