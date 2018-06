Inhalt Seite 1 — Kupfernagel verpasst beim Heimspiel WM-Medaille Seite 2 Auf einer Seite lesen

St. Wendel (SID) - Die Enttäuschung stand Hanka Kupfernagel ins Gesicht geschrieben. Immer wieder schüttelte die deutsche Cross-Königin den Kopf und suchte nach Erklärungen für ihre verpasste Medaille beim Heimspiel in St. Wendel. "Ich bin ganz schön enttäuscht. Das war eine fantastische Stimmung hier. Ich wollte nichts lieber, als auf dem Podium stehen. Jetzt ist es nur die Holzmedaille", haderte Kupfernagel mit ihrem vierten Platz bei den Querfeldein-Weltmeisterschaften.

Damit riss ausgerechnet vor eigenem Publikum ihre beeindruckende Erfolgsserie. Zehnmal stand Kupfernagel bei einer Cross-WM am Start, zehnmal fuhr sie auf das Podest. "Ich werde ein bisschen brauchen, um das zu verdauen. Ich hätte mir so gewünscht, dass meine Beine ein wenig besser sind", ergänzte die viermalige Titelträgerin, die im Ziel 42 Sekunden hinter der alten und neuen Weltmeisterin Marianne Vos (Niederlande) lag. Die Plätze zwei und drei belegten die Amerikanerin Katherine Compton und die Tschechin Katarina Nash.

Deutsche Mannschaft geht bei WM leer aus

Damit ging die deutsche Mannschaft bei der WM leer aus, denn auch der frühere U23-Weltmeister Philipp Walsleben verpasste trotz einer starken Leistung das Podium. Der U23-Weltmeister von 2009 fuhr bei den Männern auf den fünften Platz und schaffte damit sein bestes Saisonergebnis. Eine Klasse für sich war aber der Tscheche Zdenek Stybar, der wie im Vorjahr den Titel holte. Die Belgier Sven Nys und Kevin Pauwels mussten sich mit den Plätzen zwei und drei begnügen.

"Ich habe an das Podium geglaubt, aber die anderen sind mir noch ein wenig voraus. Das wird sich in den nächsten Jahren ändern. In drei, vier Jahren will ich um den Titel mitfahren", sagte Walsleben, der selbst ein wenig über die Platzierung überrascht war.

Insbesondere Kupfernagel hatte sich mehr vorgenommen, dabei war sie bei Volksfeststimmung so verheißungsvoll ins Rennen gestartet. Nach ihrem "besten Start der Saison" hatte die 36-Jährige fast die gesamte erste Runde in Führung gelegen und sogar einen kleinen Vorsprung herausgefahren. "Ich war selbst überrascht und habe gezweifelt, ob ich durchziehen soll. Vielleicht habe ich mich da selbst aus dem Rennen geschossen", analysierte Kupfernagel die erste Rennphase, bevor das Unheil seinen Lauf nahm.

Ein Sturz auf der zweiten Runde am ersten steilen Anstieg, an dem fast jeder Fahrer im Laufe des Wochenendes Bekanntschaft mit dem matschigen Untergrund gemacht hatte, brachte Kupfernagel aus dem Konzept. Das Führungstrio zog davon und auch eine Aufholjagd in der letzten Runde (Kupfernagel: "Da lief es immer besser") führte nicht mehr zur erhofften Medaille.