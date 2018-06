Berlin (SID) - Union Berlin kommt in der 2. Bundesliga nicht in Tritt und steckt weiter im Kampf um den Klassenerhalt. Gegen den SC Paderborn unterlag das Team von Trainer Uwe Neuhaus 0:2 (0:1) und liegt nach der zweiten Niederlage in Folge mit 22 Zählern nur drei Punkte vor dem Relegationsplatz 16. Am kommenden Samstag kommt es für Union zu dem mit knapp 72.000 Zuschauern ausverkauften Lokalderby bei Tabellenführer Hertha BSC.

Dagegen setzten sich die Gäste, für die Sören Brandy (25.) und Rolf-Christel Guie-Mien (57.) den ersten Sieg des Jahres sicherstellten, von der Abstiegszone ab und haben nun sechs Punkte Vorsprung auf den 16. Rot-Weiß Oberhausen.

"Wir haben von der ersten Minute richtig dagegengehalten und gut nach vorne gespielt", sagte Paderborns Trainer Andre Schubert. Sein Gegenüber war dagegen angefressen. Wir hatten von Beginn an viel Unruhe in der Mannschaft und keinen klaren Spielaufbau", sagte Neuhaus.

In einer zerfahrenen Begegnung vor 11.870 Zuschauern hatten die Gäste aus Ostwestfalen die erste gute Gelegenheit, als sich eine verunglückte Flanke von David Jansen (16.) auf die Latte senkte. Nach einer Ecke gelang den Paderbornern aber dann die Führung. Brandy hatte freistehend aus fünf Metern keine Probleme, den Ball über die Linie zu köpfen.

Die Unioner waren um den Ausgleich bemüht. Nach der Pause scheiterten innerhalb von zwei Minuten zweimal Chinedu Ede (47., 48.) und Halil Savran (48.) entweder am guten SCP-Schlussmann Daniel Masuch oder setzten den Ball am Tor vorbei. Der ehemalige Bundesligaprofi Guie-Mien sorgte wenig später für die Vorentscheidung. Nach einem Konter köpfte der Kongolese zum 2:0 ein.