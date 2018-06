Essen (SID) - Erster Härtetest für Deutschlands Schwimmer im Jahr 2011: Mit den Doppel-Weltmeistern Paul Biedermann und Britta Steffen sowie den Brüdern Steffen und Markus Deibler an der Spitze misst sich der Deutsche Schwimm-Verband (DSV) am Wochenende in Essen mit Großbritannien.

Für Steffen ist es zugleich ein Neuanfang. Die 27 Jahre alte Berlinerin hatte zum Ende der vergangenen Saison nach 15 Monaten Verletzungspause ihr Comeback auf der Kurzbahn gefeiert und will nun wieder voll angreifen. Höhepunkt in diesem Jahr ist die WM im Sommer in Shanghai.

"Wir wollen, dass unsere Athleten möglichst oft unter Wettkampfbedingungen an ihre Leistungsgrenze gehen", sagte Bundestrainer Dirk Lange vor dem Ländervergleich. Die erste Auflage im Vorjahr in Swansea hatte das DSV-Team verloren. Die Wettkämpfe beginnen am Samstag um 16.00 Uhr und am Sonntag um 10.00