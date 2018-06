Johannesburg (SID) - Mit einem Sieg ist der Stuttgarter Simon Greul beim ATP-Turnier in Johannesburg gestartet. Nach 77 Minuten hieß es gegen Thiago Alves (Brasilien) 6:2, 7:5. Am Dienstag spielen in Südafrika noch Rainer Schüttler (Korbach/Nr. 7), Denis Gremelmayr (Heidelberg) und Dustin Brown (Winsen an der Aller).