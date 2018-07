Charlotte (SID) - Die Miami Heat eilen in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA weiter von Sieg zu Sieg. Die Millionentruppe um die Stars LeBron James, Dwyane Wade und Chris Bosh gewann mit 96:82 bei den Charlotte Bobcats und bleibt Spitzenreiter Boston Celtics in der Eastern Conference auf den Fersen. Das schwach in die Saison gestartete Starensemble aus Miami hat 18 der vergangenen 19 Spiele gewonnen.

Mit einer Bilanz von 27 Siegen und neun Niederlagen liegt das Team aus Florida knapp hinter Rekordmeister Boston (26:7), der am Montag (Ortszeit) mit 96:93 gegen die Minnesota Timberwolves gewann.

Garant für den Sieg der Heat war James, der 38 Punkte sammelte, davon 26 in der zweiten Hälfte. Wade steuerte 31 Zähler bei. Erst zum achten Mal in der Vereinsgeschichte gelangen zwei Profis der Heat in einem Spiel mehr als 30 Punkte.