Doha (SID) - Davis-Cup-Spieler Philipp Kohlschreiber steht im Achtelfinale des ATP-Turniers in Doha/Katar. Der 27-Jährige setzte sich mit 6:2, 6:4 gegen den Italiener Andreas Seppi durch. Nun trifft der an Position acht gesetzte Tennis-Profi aus Augsburg auf den Kroaten Ivo Karlovic.

Rainer Schüttler (Korbach) ist hingegen bereits in der ersten Runde des mit gut einer Million Dollar dotierten Hartplatz-Turniers gescheitert. Der 34-Jährige unterlag dem Russen Teimuras Gabaschwili glatt in zwei Sätzen mit 4:6, 6:7 (2:7). Am Montag war bereits Mischa Zverev (Hamburg) in seinem Auftaktmatch gegen Illja Martschenko (Ukraine) mit 6:7 (4:7), 4:6 ausgeschieden.