Belek (SID) - Vize-Weltmeister Khalid Boulahrouz vom Bundesligisten VfB Stuttgart hat im Trainingslager in Belek einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel erlitten. Die Verletzung soll aber nicht so schlimm sein, wie der VfB mitteilte. Anfang Dezember habe sich Boulahrouz an derselben Stelle einen Muskelfaserriss zugezogen. Beim letzten Bundesligaspiel und im DFB-Pokal jeweils gegen den FC Bayern kehrte der niederländische Nationalspieler aber wieder in den Kader zurück. Unterdessen erlitt Ersatztorhüter Marc Ziegler eine Risswunde sowie eine Prellung am linken Knie. Der Keeper soll aber bereits in den nächsten Tagen wieder ins Mannschaftstraining zurückkehren.